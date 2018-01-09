Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!

Selda Bağcan'ın ofisindeki kasası açılarak 8 bin Euro'su çalındı. Selda Bağcan, Fatih Polis Merkezi'ne başvurarak ofisteki bilgisayarının bozulduğunu ve tamirci çağırdığını söyledi. Selda Bağcan, tamirci gencin ofisten ayrılmasının ardından kasanın açılmış olduğunu gördüğünü söyledi.

Selda Bağcan’ın ihbarı üzerine harekete geçen polis verilen eşkal üzerinden soruşturma başlattı. Habertürk