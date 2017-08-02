Selçuk’ta organ bağışına yoğun ilgi

Selçuk ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Selçuk Cana Can Katıyor’ sloganı ile organ bağış kampanyası başlatıldı. Bağış yapmak isteyenler, Ahmet Ferahlı Parkında açılan standa akın etti. İlçedeki resmi kurum idarecileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği organ bağışında, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zilhice Turan da yer aldı. Turan, organ bağışı konusunda ilçede artan ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Turan, "Organ bağışı, organ yetmezliği sonucu hastanın yaşamını tehdit eden durumlarda bu organın yerine canlı bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiden aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesidir" dedi.