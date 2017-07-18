Selçuklu Belediyesi'nden duygu yüklü 15 Temmuz Filmi

Selçuklu Belediyesi, 15 Temmuz'un yıldönümüne özel bir kısa film hazırladı. #15TemmuzDestanı ve #15TemmuzuUnutmaUnutturma hashtagiyle Selçuklu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan film büyük ilgi gördü. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Âsım'ın nesli diyordum ya...nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek" dizelerine yer verilen filmde "Dün Çanakkale, bugün İstanbul, Ankara... Düşman aynı, niyetleri aynı, hezimetleri de aynı" vurgusu yapıldı.

15 Temmuz ruhunun Çanakkale ruhu olduğuna vurgu yapılan filmde,"Çanakkale cephesinde düşmana karşı mücadele için cepheye giden Mehmet'in ruhu ile 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan, millet, bayrak ve bağımsızlığı uğruna şehadet için ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla meydanlara koşan ruhun aynı olduğuna dikkatleri çekiyor. Film 102 yıldır düşmanın aynı olduğunu ve bu kutsal toprakları parçalamayı amaçlayanların hezimetlerinin aynı olacağını anlatıyor.

15 Temmuz Milletimizin Destanıdır

Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz gecesinde yaşanan hainliğin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay," O karanlık gecede 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara dökülerek verdiği mücadele bu asırlık toprakların yeniden dirilişinin mücadelesidir. Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli vazifemizdir. Selçuklu Belediyesi olarak 15 Temmuz Destanının 1. yıldönümünde verilen şanlı mücadeleyi hatırlamak ve şehitlerimizi gururla anmak için bir kısa film hazırladık. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.