Selçuklu Belediyesi'nden 15 Temmuz Destanı sergisi

15 Temmuz 2016’da Paralel Devlet Yapılanması FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı kazanılan zaferin birinci yılı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan çeşitli etkinliklerle ülke çapında kutlanıyor.

Selçuklu Belediyesi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına “15 Temmuz Destanı” sergisi açtı. Hain darbe girişimine birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyan asil Türk milletinin kahramanlık destanını anlatan fotoğraf sergisi, Selçuklu Belediyesi hizmet binası bahçesinde ziyaretçilerini bekliyor. Fotoğraf sergisi, 15 Temmuz akşamı yaşanan hainliği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Atatürk Havalimanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi farklı yerlerde gösterilen milli mücadeleyi ve gözlerini kırpmadan şahadete yürüyen vatandaşları anlatan görüntülerden oluşuyor.

15 Temmuz Destanı sergisi, 1 hafta boyunca Selçuklu Belediyesi hizmet binası bahçesinde sergilenecek.