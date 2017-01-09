Selçuklu Belediyesi’den önemli proje “Anadolu Selçuk’lu Çağı Mirası” 3 dilde yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Selçuklu Belediyesince yürütülen “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi” tamamlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Altay 5 ciltlik “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası” eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe İngilizce olan eseri inceledikten sonra, Türkçe - Arapça olarak da yayınlanmasını istedi. Eserin Türkçe-Arapça yayınlanması için Selçuklu Belediyesi çalışma başlattı.

5 CİLTLİK ESER ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı kabul etti ve Cumhurbaşkanlığı’nca himaye edilen “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi” hakkında bilgi aldı. 30 bin km yol kat edilerek, üçü mimari, ikisi müze eserleri olmak üzere, beş ciltlik eser ve 30 dakikalık belgesel ortaya çıktı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belgesel için çekimleri yapıldı. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

ERDOĞAN: ANADOLU İRFANLA KAZANILMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eserin giriş bölümünde yer alan yazısında yer alan ifadeler şöyle: “Selçuklu dönemi, bu kadim tarihte özel bir öneme sahiptir. Selçuklunun hüküm sürdüğü kültür coğrafyasının en önemli yeri de, hiç şüphesiz, Anadolu’dur. Malazgirt Zaferiyle, 1071’de kapıları milletimize açılan Anadolu, 1075 yılında İznik’te kurduğumuz ilk devletimiz olan Türkiye Selçuklu devletiyle, ebediyen bizim olacak şekilde mühürlenmiştir. Ecdadımız, her yerde olduğu gibi Anadolu’da da, sadece toprak kazanmakla kalmamış, bu toprakları imar ve ihya ederek, insanların gönüllerini de fethetmiştir. Anadolu’nun fethini sadece askeri yönüyle ele alan her değerlendirme eksiktir, yanlış sonuçlara varmaya mahkumdur. Anadolu, asıl irfanla, ilimle, hikmetle, muhabbetle, farklılıklar içinde birlikte yaşama anlayışının inşasıyla kazanılmıştır.”

ALTAY: SELÇÜKLULARI KEŞFETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise eserde yer alan sunuş yazısında: “Bu toprakların bizlere yurt olmasını sağlayan, siyasi ve toplumsal açıdan son derece karışık bir dönemde egemen olduğu topraklara refah mutluluk ve zenginlik getirerek altın bir çağ yaşatan Selçukluların; devlet yapısını, sanatını, mimarisini ve günlük yaşamını keşfetmeyi sürdürüyoruz. Selçuklu medeniyetinin açılan kapısından yürümeye devam ediyoruz.” dedi.

İŞTE O PROJE

Proje kapsamında; sadece defter kayıtlarında yer alan ve her müzede ayrı ayrı tutulan, adedi tartışmalı ve tam olarak bilinmeyen, Anadolu Selçuklu müze eserleri envanterleri oluşturuldu. Bunlar ilk defa dijital ortama aktarıldı. Uzman bilim adamları tarafından özgün metinler hazırlandı, bilinmezliklerin birçoğu aydınlatıldı, doğru bilinen yanlışlar düzeltildi. Proje için; 30 bin km yol kat edilerek, 52 bin fotoğraf karesi, 9 saatlik video görüntüsü çekildi. Proje kapsamında; üçü mimari, ikisi müze eserleri olmak üzere, her biri 504 sayfa olan, beş ciltlik eser ortaya çıktı. Elde edilen video görüntülerinden 30 dakikalık belgesel, 7 dakikalık lansman filmi hazırlandı. Yayınlanan eserin 3 ciltlik mimari bölümü için, 48 ilde çalışma yapıldı ve 491 adet bina ele alındı. Müzeler bölümünde ise ortaya çıkan iki ciltlik eserde 33 müzeden 603 adet esere yer verildi.

ERTUĞRUL ŞAHAN / KONYA