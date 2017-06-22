Selçuklu bayrama hazır

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Altay mesajında, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının sonunda bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Huzurun ve hoşgörünün başkenti Konya’da Ramazan ayını kardeşlik ve beraberlik duyguları içerisinde geçirdik. Ramazan Ayı’nın hepimizde güçlendirdiği manevi anlayış sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağları daha güçlü duygularla yaşadık" dedi.

Ramazan Ayı’nın Selçuklu’da manevi iklime uygun şekilde yaşandığını ifade eden Başkan Altay, “Ramazan ayında yaptığımız Teravih ve Cuma Buluşmaları ile hemşehrilerimiz ile iç içe olmaya, rahmet ayı Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamaya gayret gösterdik. Bu buluşmalarda ayrıca hemşehrilerimizin fikirlerinden istifade ettik, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz birçok iftar programı ile toplumun farklı kesimlerinden hemşehirlerimizle bir araya geldik ve sevgi bağlarımızı kuvvetlendirdik. Selçuklu Kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 500 vatandaşımıza gıda yardımı paketi ulaştırdık ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereketini bizlere dolu dolu yaşatan Allah’a şükürler olsun” dedi.

“Ramazan Bayramında uzun süredir görmediğimiz akrabalarımızı, eş ve dostlarımızı, yaşlılarımızı ve düşkünlerimizi ziyaret etmeli ve gönüllerini almak için bu günleri bir fırsat bilmeliyiz” diyen Başkan Altay,"Çevremizdekilerle hediyeleşerek kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Ayrıca bu bayramı, dargınların barışmasına vesile kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik eder, bayramın şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Bayramda Nöbetçi Ekipler Görev Başında Olacak

Selçuklu Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalara bayram da ara vermeden devam edecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak. Selçuklu Belediyesi’nce yapılan açıklamada, bayram nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını belirterek “Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde bayram yapmalarını temin için gerekli önlemleri aldık. Belediye çalışanlarımız her an görev başında olacaklar” denildi.

Zabıta Müdürlüğü Bayram Mesaisinde

Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini arttırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince de devam ettirecekler. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri bayram süresince denetlenecek.

24 Saat Temizlik

Hazırlıklar çerçevesinde Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Acil müdahale ekipleri bayram süresince hazır tutulacak. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri ve acil çöp aracı da Ramazan Bayramı süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak.

Fen İşleri Acil Müdahale Ekibi İş Başında

Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini bayram süresince hazır tutacak.

Tropikal Bahçe Bayramın 2. ve 3. Günü Ziyarete Açık

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Ramazan Bayramında şehir dışından gelecek misafirler düşünülerek Bayramın 2. ve 3. Günü (26-27 Haziran )ziyarete açık olacak.

Bayram süresince, vatandaşların Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekleri belirtildi.