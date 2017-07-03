Selçuk Şahin'in yeni takımı açıklandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 36 yaşındaki Selçuk Şahin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selçuk Şahin ve Axel Ngando ile prensip anlaşmasına varılmıştır. İşlemlerin tamamlanması ile resmi imzalar atılacaktır" ifadelerini kullandı.