Selçuk Şahin'in yeni takımı açıklandı
Gençlerbirliği'nin tecrübeli futbolcusu Selçuk Şahin'in yeni takımı belli oldu. 36 yaşındaki futbolcu yeni sezon için ligin yeni ekiplerinden Göztepe ile anlaşmaya vardı. Ege kulübü transferi resmi sitesinden açıkladı.03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:18
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 36 yaşındaki Selçuk Şahin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İzmir ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selçuk Şahin ve Axel Ngando ile prensip anlaşmasına varılmıştır. İşlemlerin tamamlanması ile resmi imzalar atılacaktır" ifadelerini kullandı.
Selçuk Şahin, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 31 resmi maçta 2 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.