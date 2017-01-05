Selçuk Şahin Gaziantepspor'a

Ligdeki son 7 maçını kaybeden ve oldukça karanlık bir tablo çizen Gaziantepspor’da beklenen transfer herakatı başladı. Şu ana kadar sadece Brezilyalı sol bek Pedroso’yu kadrosuna katan Kırmızı-Siyahlılar’da, çalışmalar hızlandı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in daha önce dediği gibi Güneydoğu ekibi tam 6 oyuncu transfer edecek. Alanyaspor’dan ayrılan ve bonservisi Trabzonspor’da olan Sefa Yılmaz ile kesin olarak anlaşmaya varıldı. Sefa, Gaziantep’in Antalya’daki kampına katılırken idmanlara bile başladı. Hedefteki diğer oyuncu ise Selçuk Şahin. Gençlerbirliği’nde Selçuk ile birlikte çalışan teknik direktör İbrahim Üzülmez, tecrübeli orta sahayı mutlaka Gaziantep’e getirmek istiyor.

Bonservisini alırsa...

İbrahim Üzülmez, yıllarca Fenerbahçe’de de forma giyen Selçuk Şahin’i iknaya çok yaklaşırken, Gençlerbirliği’nin bonservisi vermesi bekleniyor. Selçuk, Başkent ekibiyle anlaşıp ayrılması durumunda önümüzdeki günlerde Gaziantepspor’a resmi imzayı atacak.