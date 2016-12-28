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Selçuk Özdağ: Eski MİT müsteşarı Fuat Doğu CIA ajanıydı

A Haber’de canlı yayın programına konuk olan AK Parti Manisa Milletvekili Doç.Dr.Selçuk Özdağ, eski MİT Müsteşarı Fuat Doğu ile arasında geçen şok bir diyaloğu anlattı.Özdağ, Fuat Doğu'nun kendisine 'Ben MİT müsteşarlığı yapmadım, CIA'in şube müdürlüğünü yaptım.' dediğini söyledi.

Eklenme: 28 Aralık 2016, 11:18
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HABER YORUMLARI
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Zeynel Abidin

Bu haber tam anlamıyla 2016 nin bomba itirafidirve yeni kurulan TC nin kimlere emanet edildiğinin en büyük ispatlarindan biridir sebebi yıllarca iddia edilmesine rağmen ispatlanamiyordu bu yüzden çok ama çok önemlidir

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Zrg61

Demekki fuat Doğu cia ajanı değilmiş

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Ahmet Erdem

Zaten malumdu

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sevket çelik

Biz nekadar büyük bir devletiz hala ayaktayız kominizimle mücadale adı altında bizi amerikaya satmışlar damarlarında amerikan kanı dolaşan hainler.

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hercai

Dogrudur, cogu da yahudi asilli, genelkurmay baskanlarinin oldugu gibi.

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