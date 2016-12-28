Selçuk Özdağ: Eski MİT müsteşarı Fuat Doğu CIA ajanıydı

Bu haber tam anlamıyla 2016 nin bomba itirafidirve yeni kurulan TC nin kimlere emanet edildiğinin en büyük ispatlarindan biridir sebebi yıllarca iddia edilmesine rağmen ispatlanamiyordu bu yüzden çok ama çok önemlidirCevapla
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Biz nekadar büyük bir devletiz hala ayaktayız kominizimle mücadale adı altında bizi amerikaya satmışlar damarlarında amerikan kanı dolaşan hainler.Cevapla
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