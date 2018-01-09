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Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Galatasaraylı Selçuk İnan, Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisinin de `S8' markasıyla tanındığını ve adına tescilli olduğunu söyleyerek S8'i kullanan Samsung'a dava açtı.

09 Ocak 2018 Salı 09:14
Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Güney Kore merkezli teknoloji deviSamsung'un çıkardığı "S8" modelinin Türkiye'deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.

Samsung'un "S8" ibaresiyle haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men edilmesini isteyen İnan, ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde "S8" şeklindeki markasal kullanımların durdurulmasını talep etti. Dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da ürünlerin imhasına karar verilmesini de isteyen Selçuk İnan, 10 bin TL maddi, 100 bin TL manevi toplam 110 bin TL tazminatı, Samsung'un 8 Haziran 2017'den itibaren faiziyle ödemesini istedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:14
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