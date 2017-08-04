Selçuk İnan'ın parası Galatasaray'a ödeterek alınacak

Badou Ndiaye’nin gelişi ve Fernando’nun da yola çıkmasıyla Galatasaray’da forma giyme şansı artık iyice azalan Selçuk İnan için Başkan Muharrem Usta, Burak Yılmaz benzeri bir operasyona hazırlanıyor.

2.8 milyon euro’luk kazancını bırakmamak için Galatasaray’dan ayrılmaya sıcak bakmayan Selçuk için Galatasaray’a 1+1 yıllık kiralama teklifi yapılması planlandı. Bu süreçte Selçuk’un maaşının 1.3 milyon euro’su Trabzonspor 1.5 milyon euro’su da Trabzonspor tarafından ödenecek. Ayrıca Galatasaray’a iki yıl içinde toplam 3 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

Kaynak:Fotospor