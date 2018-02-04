Selçuk İnan uyardı! ''Fenerbahçe maçına kadar...''

Galatasaray'da Ndiaye'nin satılması ve Fernando'nun uzun sürecek sakatlığı sonrası sezon başından bu yana kulübede bekleyen ve Fatih Terim'in gelişiyle sahalara dönen Selçuk İnan kıymete bindi.

Morali düzelen ve artık yüzü gülen Galatasaray'ın kaptanı, takım arkadaşlarını yaptığı özel görüşmelerle Sivasspor maçına motive etti. "Fenerbahçe derbisine kadarki en zor maçımızı oynayacağız" görüşünü savunan Selçuk, "Sivas, sahasında Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendi. Maça iyi başlamalıyız ve rakibimizi taraftarıyla havaya sokmamalıyız. Kolay olmayacak ama Kayseri'deki futbolumuzu tekrarlarsak kazanırız" dedi.

Kaynak:Sabah