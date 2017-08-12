Selçuk İnan Trabzonspor yönetimini ikiye böldü!

Trabzonspor'da son günlerde adı transfer gündeminden düşmeyen Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ile ilgili yönetim kurulunda ikilem oluştu. Burak Yılmaz'ın imza töreninde yaptığı, "Başkanımız, hocamız uygun görürse Selçuk İnan ile yeniden oynamak isterim" açıklamasından sonra gözler bir anda Trabzonspor yönetimine çevrildi. 2010-2011 sezonu sonunda Trabzonspor ile biten sözleşmesini uzatmayan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Selçuk'a bazı yöneticiler kesin olarak karşı çıkıyor.Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcuyla ilgili olumlu görüşleresahip olan yöneticiler ise Selçuk'un 50. yılda takıma güç katacağına inanıyor. Orta sahaya mutlaka transfer yapmak isteyen bordo-mavililerde 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili yönetim kurulunun alacağı karar bekleniyor. Trabzonspor'da yönetim "alınsın" kararı verirse, bordo-mavililere dönmeye sıcak bakan Selçuk için Galatasaray ile görüşmelere başlanacak.