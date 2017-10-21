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Selçuk İnan: Tahrik olmayın

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, takım arkadaşlarını derbide tahrik olmamaları konusunda uyardı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:04
Selçuk İnan: Tahrik olmayın

Sarı-kırmızılı camiada gözler, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirildi.

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, takım arkadaşlarına Fenerbahçe derbisi için uyarılarda bulunuyor.

"SAKIN OYUNA GELMEYİN"

Kaptan Selçuk İnan, ilk kez Fenerbahçe derbisi oynayacak takım arkadaşlarını uyardı. Tecrübeli futbolcu, bu tip derbilerde tansiyonun zaman zaman yükselebildiğini hatırlatarak, "Saha içinde bizi tahrik etmek isteyebilirler. Sakın oyuna gelmeyin" dedi.

EN GOLCÜ İSİM SELÇUK İNAN

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpte 7. sezonunu geçiren Selçuk İnan, takımın Fenerbahçe derbilerinde en golcü ismi.

Tecrübeli futbolcu Galatasaray fomasıyla çıktığı derbilerde, sar-lacivertli takımın filelerini 3 kez havalandırdı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:04
  1. Fenerbahçe
  2. Selçuk İnan
  3. Galatasaray

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