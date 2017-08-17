Şenol Güneş'ten Selçuk İnan'a onay

Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Selçuk İnan'ı transfer edebilir.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'dan ayrılacak olan Selçuk İnan'ın bonservisini kulübünden alması halinde transferine onay vereceğini yönetime iletti. Güneş, eski öğrencisini takıma katıp, önümüzdeki sezon Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Atiba'nın da yerini doldurmayı hedefliyor.

Bu sezon Galatasaray taraftarının yoğun tepkilerine maruz kalan Selçuk İnan, Östersunds maçına da kendi taraftarları tarafından ıslıklanmıştı. Dursun Özbek, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, ''Selçuk İnan hala bizim kaptanımız. Geleceği konusunda kararı ben veremem. Teknik ekibin vereceği bir karar.'' demişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Selçuk İnan, 180 dakika sahada kalıp gol veya asist yapamamıştı.