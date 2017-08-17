Selçuk İnan, bedavaya Beşiktaş'a!

Transfer döneminde iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Son iddia ise Beşiktaş'ın Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Selçuk İnan ile ilgilendiği yönünde...

TRT 1 Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, ''Şenol Güneş'ten olur çıkmış... Selçuk İnan, Galatasaray'dan bonservisini alırsa, Beşiktaş teklif yapacak...'' ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Şenol Güneş, Selçuk İnan'ın Trabzonspor'da hocalığını yapmıştı.

Son maçta ilk 11'de yok

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Selçuk İnan, Kayserispor ile oynanan ligin ilk maçında ilk 11'de şans bulamamıştı.

Trabzonspor taraftarı istemiyor

Selçuk İnan ismi, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transferinden sonra Trabzon'da da gündeme gelmişti ancak bordo mavili taraftarların tepkisi yönetime geri adım attırmıştı.