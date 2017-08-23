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Selçuk İnan Başakşehir'e, Emre Belözoğlu Fener'e

G.Saray'da yedek konumuna düşen Kaptan, kariyerini bir başka İstanbul takımında sürdürebilir. Belözoğlu ise, yeniden Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirmeyi bekliyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:59
Selçuk İnan Başakşehir'e, Emre Belözoğlu Fener'e

Galatasaray'da üst üste yapılan flaş transferler ve oynanan iyi futbol sonrasında Selçuk İnan yedek konumuna düşmüştü. 32 yaşındaki futbolcunun aldığı 2 milyon 950 bin euro maaş ve maç başı 25 bin euroluk bonusu yönetimi de zorluyordu. Takım içindeki maaş bütçesini ayarlamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, bu futbolcuyu isteyen Başakşehir'e olumlu yaklaştı. G.Saray, mukavelesi 2019'da bitecek Kaptan için bonservis bedeli istemezken, sadece maaşının karşılanmasını talep etti.

SADECE MAAŞI ÖDEYECEKLER

Başakşehir'in sadece futbolcunun maaşını ödemesi yeterli olacak. Sarı-Kırmızılı ekipte huzursuz olduğu bilinen Selçuk'un bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. Başakşehir ise futbolcunun yıllık ücreti yüksek olmasına rağmen bonservis bedeli ödemeyeceği için maddi olarak fazla zorlanmayacak. Bu transfer sonrasında bir başka bomba da F.Bahçe cephesinde patlayacak. Selçuk takviyesiyle birlikte Başakşehir de Emre Belözoğlu'nu eski takımı F.Bahçe'ye yollayacak.

JÜBİLESİNİN ADRESİ BELLİ

Tıpkı Selçuk'ta olduğu gibi İstanbul ekibi de F.Bahçe'den bonservis talep etmeyecek. Emre'nin Sarı-Lacivertli forma altında jübile yapmayı istediği biliniyor. Transfer dönemi 8 Eylül'de kapanacak. Bu tarihe kadar iki futbolcunun kaderi çizilecek. Emre gibi bir futbolcunun eksikliğini yaşayan Kanarya ve yedek kalmak istemeyen Selçuk, adres değiştirecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:59
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