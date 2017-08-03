Selçuk İnan adım adım Trabzonspor'a

Galatasaray’da mutsuz olan, son iki yıldır ciddi şekilde taraftar tepkisi gören kaptan Selçuk’un, Cim Bom’dan ayrılacağı öne sürüldü.

Tecrübeli futbolcu Manisaspor döneminden bu yana en yakın arkadaşı olan Burak Yılmaz ile Trabzonspor’da yeniden birlikte forma giyeceği iddia edildi. Selçuk 2012’de Trabzon’dan ayrılıp Galatasaray’a transfer olurken, bir sezon sonra Burak Yılmaz hemen peşinden Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmıştı.