Selametköy Mağdurlarının gözü Yargıtay’da

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Selametköy Mağdurları Platformu sözcülerinden Abdullah Akıtürk ile İsmail Can, Akit’e konuştular. Selametköy’de 41 yıldır giderilemeyen mağduriyetleri anlatan Akıtürk ve Can, Yargıtay’daki Selametköy davası dosyasına ilişkin bilgiler verdiler.

AİLE FERTLERİYLE MAĞDUR SAYISI 15 BİNİ AŞIYOR

1976 yılında bir gazetenin başlattığı kampanya ile İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Selametköy’de arsa alan 500 kişinin tapuları verilmemiş, arsa bedelleri de ödenmemişti. 41 yıldır her mecrada haklarını arayan mağdurların oluşturduğu Selametköy Mağdurları Platformu’nun sözcülerinden Abdullah Akıtürk, şunları anlattı: “Selametköy Projesi kapsamında bu bölgeden arsa alan 3 bin kişi 41 yıldır mağduriyet yaşamaktadır. Bunlardan 500’e yakın kişiye hâlâ tapuları verilmedi. Parası ödenen bu arsalar ikinci defa başka şirketlere satıldı. Araya 1980 darbesi girdiği için arsa sahipleri, o dönemde herhangi bir talepte bulunamadılar. 1990’lı yıllarda ise arsa sahipleri talepte bulundular ama bir sonuç elde edilemedi. 2006 yılından beri yargıda haklarını arayan mağdurlar, Yargıtay 14. Dairesi’nde bir yıldır bekleyen dosyanın bir an önce incelenip Tüketici Mahkemesine iadesini bekliyor.”

HÜKÜMETİMİZE SESLENİYORUZ

Selametköy Mağdurları Platformu’nun hükümete, yetkililere ve tapulu, tapusuz tüm vatandaşlara çağrıda bulunduğunu söyleyen İsmail Can ise, “Aile bireyleriyle 15-20 bin kişinin mağdur olduğu bu haksızlığın giderilmesi için hükümetimize sesleniyoruz. Ülkemizdeki mağduriyetlere bir de Selametköy mağdurlarının eklenmemesini rica ediyoruz. Ayrıca söz konusu durumla ilgili mağdur olan vatandaşlarımızı da davamızda yanımızda olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.