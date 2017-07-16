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Selalar komünist gazeteyi çıldırttı: Ne zaman bitecek?

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle okunan selalar Sol Haber'i rahatsız etti.

16 Temmuz 2017 Pazar 11:07
Selalar komünist gazeteyi çıldırttı: Ne zaman bitecek?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Dini ve toplumsal değerlere savaşan tavrıyla bilirnen Sol Haber ise bu selalardan rahatsız oldu. 

Söz konusu haber sitesinde 'Selalar ne zaman duracak' şeklinde haber yapılması kimseyi şaşırtmadı.





Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 11:07
  1. 15 Temmuz Darbesi
  2. 15 Temmuz Darbe Girişimi
  3. Fetö Terör Örgütü
  • Haşim Haşim 1 sa önce
    Dinsizleri rahatsız eder selalar
  • Osman turanOsman turan1 sa önce
    Kıyamet kopunca duracak , cicim selalar
  • AYYILDIZAYYILDIZ1 sa önce
    ALLAH İSLAMA HİZMET ETMEK NASPETSİN AMİN
  • BozkurtBozkurt1 sa önce
    Hayat devam ettiği şüref selalar bitmez kominist
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