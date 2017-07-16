Selalar komünist gazeteyi çıldırttı: Ne zaman bitecek?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.



Dini ve toplumsal değerlere savaşan tavrıyla bilirnen Sol Haber ise bu selalardan rahatsız oldu.



Söz konusu haber sitesinde 'Selalar ne zaman duracak' şeklinde haber yapılması kimseyi şaşırtmadı.











