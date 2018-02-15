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Selahattin Demirtaş'tan Yasin Börü çıkışı! Bunu yapanlar...

Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarına ilişkin, "Yasin Börü'nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış demektir. İddia edildiği gibi bunda benim de katkım varsa eğer aynı alçaklık bana da bulaşmış demektir" ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:56
Selahattin Demirtaş'tan Yasin Börü çıkışı! Bunu yapanlar...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya Demirtaş, avukatları ve HDP'li milletvekilleri katıldı. Dün başladığı savunmasına devam eden Demirtaş, davaya konu olan konuşmalarına ilişkin fezleke hazırlayan savcıların FETÖ'cü olduğunu, örgütün yargıya yaptığı müdahalelerle kendisinin sanık olmasının doğru olmadığını öne sürdü. Demirtaş, dava kapsamında sanık değil tanık olarak dinlenmesi gerektiğini savundu. Demirtaş, hakkında hazırlanan fezlekelerde "ülke ve millet düşmanı" olarak yansıtıldığını kaydederek, "Selahattin Demirtaş ve arkadaşları sanki bu ülke için hiçbir zaman iyi bir şey yapmamışlar, sadece terör örgütü kurup yönetmişler. Ülkede barışın sağlanması için çok büyük riskler aldık" dedi.

"Yasin Börü'nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı"

Demirtaş, 6-7 Ekim 2013'te Diyarbakır'da yaşanan olaylarda 54 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulduğunu belirterek, "Dosyada sadece Yasin Börü ismi zikrediliyor. Diğerlerinin ismi geçmiyor. Yasin Börü'nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış demektir. İddia edildiği gibi bunda benim de katkım varsa eğer aynı alçaklık bana da bulaşmış demektir. 'Demirtaş'ın çağrısıyla sokağa döküldüler, 54 kişiyi katlettiler' yönündeki haberlerle aleyhimde kampanya yürütüldü" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün çözüm sürecinin baltalanmasında parmağı olduğunu söyleyen Demirtaş, örgütün amacının çözüm sürecini bitirmek ve bu kapsamda taraflar arasında güvensizliği sağlamak olduğunu belirtti. 
 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:56
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