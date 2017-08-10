Selahattin Demirtaş'tan partisine 'CHP' talimatı
Terör suçu nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş, cezaevinden partisinin tabanına CHP’nin düzenleyeceği sözde adalet kurultayına katılma talimatı verdi.10 Ağustos 2017 Perşembe 16:46
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde Evrensel gazetesi'ne konuştu.
Demirtaş, CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği sözde adalet kurultayına tüm demokrasi güçlerinin katılması gerektiğini, AK Parti’nin demokrasi güçlerini bölme çabasının boşa çıkarılması gerektiğini söyledi.