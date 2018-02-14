Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Selahattin Demirtaş'a gelen diplomatları kapıdan kovduk

Eski HDP Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılandığı davayı izlemek için gelen diplomatlar kapıdan çevrilince fotoğraf çektirip gitti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 12:14
Selahattin Demirtaş'a gelen diplomatları kapıdan kovduk

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle dosyası Ankara'ya nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın ikinci celsesi görülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirilen duruşma öncesi polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

DİPLOMATLAR İÇERİ ALINMAYINCA FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİLER

Öte yandan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da aralarında bulunduğu bazı yabancı temsilciler, duruşmayı izlemek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine, mahkeme girişinde fotoğraf çektiren Erdmann ve temsilciler daha sonra buradan ayrıldı.

Demirtaş'ın mahkeme salonunda hazır edildiği duruşmaya, sanık avukatlarının yanı sıra Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldanile çok sayıda milletvekili de katıldı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 12:14
  1. almanya
  2. HDP
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı
    1. Yüksekova’da PKK/KCK'nın sözde bölge..
    2. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    3. Kars’ta 20 göçmen yakalandı
    4. Tolgay Arslan: İstanbul'da bunu yapmam..
    5. 28 Şubat sanığından ilginç açıklama:..
    6. Haddini aşan sözler! 'İyi Türk sadece..
    7. İşte en çok altına sahip 20 ülke
    8. Trabzonspor 37 yıl önceki korkuyu..
    9. Can Dündar ABD bayrağı ile neden..
    10. Elazığ'da FETÖ'cülerin 'hayali' ortaya..
    11. Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta..
    12. Çin'den Amerika'ya sert tepki! Kendi..
    13. 'Başbuğ' tartışmasına o isim de dahil..
    14. Afrin Operasyonu'nda görevli askere..
    15. HDP hakkında kapatma başvurusu
    16. AB'den küstah Türkiye açıklaması
    17. "Suriye'ye dönmek istiyorum"
    18. Fransa İslam Konseyi bağımsızlık talep..
    19. O dizide büyük skandal! Siyon Yıldızı..
    20. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan..
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı