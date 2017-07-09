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Erdoğan: Selahattin Demirtaş bir teröristtir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında kırık Türkçe'siyle Selahattin Demirtaş'ı soran Kürt gazeteciye, "Teröristleri bırakma yetkisi bizde değildir. Söylediğiniz kişi teröristtir." ifadelerini kullandı.

09 Temmuz 2017 Pazar 01:14
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 01:14
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Selahattin Demirtaş bir teröristtir
  • TuranTuran21 dk önce
    Helal olsun sanasayın cumhurbaşkanı seninle gurur duyuyorum gereken cavap tokat gibi olmuş Allah yardımcınız olsun
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 21 dk önce
    Başkan, Doğru Söylemiş.
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