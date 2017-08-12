15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzine akılalmaz soru! Neden okudun?

YENİAKİT.COM.TR -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü’ne bağlı teröristlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sela okuduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Müezzin Hicabi Duran, o gece yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Darbe girişimi gecesi haberi alır almaz Türkiye’nin Levkoşa Büyükelçiliği önünde topladıklarını ve gece saat 2’ye kadar yaşananları protesto ettiklerini söyleyen Müezzin Hicabi Duran, gece saat 2’de KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın merkezi ezan sisteminin bulunduğu Başkanlık Merkezi'nde görev yapan Din Sitesi Camii görevlisi Muhterem Çalım'a özel kalemi Haşim Alkan aracılığıyla sela okuması talimatı verdiğini ancak buna rağmen selalnın okunamadığını açıkladı. Muhterem Çalım’ın kendisine gelen talimat üzerine konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Selami Açan’a ilettiğini; ancak Açan’ın sela okunmaması yönünde kesin talimat verdiğini belirten Duran, “Bu yaşananlar üzerine Din İşleri Başkanımız eski görevlilerimizden Sinan Öğünçle bana dönerek ‘gidin selayı okuyun’ dedi ve bunun üzerine ben de gidip selayı okudum.” ifadelerini kullandı. Duran, Selami Açan’ın bu tutumu nedeniyle selanın yarım saat gecikmeli okunduğunu sözlerine ekledi.

DARBE GECESİ SELA OKUYAN MÜEZZİNE SORUŞTURMA

Darbe girişimi gecesi sela okuduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını açıklayan Hicabi Duran, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Müşavirlik Koordinatörü Ahmet Çelik beni arayarak, ‘Ankara'dan bir misafir var seninle görüşmek istiyor seni tanıyormuş, görüşmek istiyor’ dedi. Ben de imam hatipten hocam falan gelmiştir düşüncesiyle müşavirliğe gittim. Ahmet Çelik beni kapıda karşıladı ve bir odaya soktu. Odada daha önce hiç görmediğim bir adam ‘Hicabi Bey hoş geldiniz, ben Diyanet İşlerinden soruşturma için görevlendirilen müfettişim size bir kaç soru soracağım’ dedi. Ben de siz amirlerime haber verdiniz mi, izin aldınız mı böyle bir soruşturma için dedim. Ahmet Çelik'e dönerek hani beni tanıyan birisiydi niye yalan soyluyorsun diyerek tepki gösterdim. Sonra Din İşleri Başkanımızı arayarak konuyu aktardım, Başkanımız da bana soruşturmaya katılabilirsin iznini verdikten sonra tekrar odaya giderek müfettişle görüştüm.”

“SELAYI NEDEN OKUDUN?”

Müfettiş’in kendisine ‘selayı neden okudun?’ diye hesap sorduğunu ifade eden Hicabi Duran. “Ben de müfettişe dönerek beni takdir etmenizi beklerken bu şekil bir sorumu soruyorsunuz? Eğer o gece darbeciler amacına ulaşsaydı ne bana selayı okumam için talimat veren Başkan ne de ben bugün burda olurduk diyerek karşılık verdim.” dedi.

KKTC’de görev yapan ve sela okuduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Hicabi Duran’ın çarpıcı açıklamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kıbrıs’ta görevlendirdiği kişilerle KKTC Din İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapanlar arasında FETÖ üyelerinin olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.