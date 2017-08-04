Sela okuyan imama saldıran sanıklara 4 yıl 9 ay hapis cezası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında camide sela okuyan imama engel oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kerameddin Şirin ve Zilküf Güven, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Güven ve Şirin’i, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işledikleri” ve cami imamı Feyzullah Sayılır’a karşı “görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri” gerekçesiyle 4 yıl 9 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı.

“CUMHURBAŞKANI ALINDI, BU İŞ BİTTİ” DİYENE, 6 BİN TL CEZA ÇOK BULUNDU

Öte yandan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, Küçükçekmece’de sela okuduktan sonra camiden çıkan imam Mustafa Baki ile karşılaştığında “Ne ezanı, ne selası, milleti sokağa döküyorsunuz. Cumhurbaşkanı alınmıştır. Bu iş bitmiştir.” diyerek imamın üzerine yürüyen sanık Nait Yılmaz’a verilen 6 bin liralık para cezasını bile çok buldu. Sanık Kenan Gülşen’e verilen cezayı uygun bulan Ceza Dairesi, sanık Yılmaz’a verilen cezayı ise bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi.