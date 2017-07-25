Sektörel güven endeksleri duyuruldu

Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 6,6 artarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,4 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 98,8 iken temmuzda yüzde 5 artarak 103,7'ye yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde "iş durumunun" iyileştiğini, "hizmetlere olan talebin" arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "hizmetlere olan talebin" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe temmuzda bir önceki aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 7,2 ve yüzde 2,2 artış kaydetti.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, temmuzda yüzde 6,6 yükselerek 107,3 değerine çıktı. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş, son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. "Mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe söz konusu ayda bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 14,6 ve yüzde 6,2 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,5 geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi haziranda 86,7 iken bu ay yüzde 1,4 azalarak 85,5 değerine indi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, "alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında" artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bu ay, bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı endeksleri sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,5 düşüş kaydetti.