Sekiz ayda yüzde 45 değeri arttı

Yıl başından bu yana gösterdiği performansla aralarında Almanya, ABD, İngiltere, Japonya'nın da bulunduğu dünyanın başlıca borsalarını geride bırakan BIST 100 endeksi, temmuz ayında da getiri bazında liderliği bırakmadı.

Temmuz ayını yüzde 7,06 yükselişe tamamlayan BIST 100 endeksini yüzde 2,54 artışla ABD'de Dow Jones endeksi, yüzde 0,81 ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi takip etti. Almaya'da DAX endeksi ile Japonya'da Nikkei endeksi ise temmuz ayını değer kaybıyla tamamladı.

Ocak- temmuz dönemi itibarıyla bakıldığında BIST 100 endeksinin hem başlıca dünya borsalarından hem de gelişmekte olan ülke borsaları endekslerinden yüksek bir performans sergilediği görüldü.

Bu yıl 2016 kapanışına göre yüzde 37,6 değer kazanan BIST 100 endeksini, yüzde 10,76 artış ile Dow Jones endeksi, yüzde 5,55 değer kazancı ile DAX endeksi, yüzde 4,55 yükseliş ile Nikkei endeksi, yüzde 3,21 artışla ile de FTSE 100 endeksi izledi. Gelişmekte olan ülke borsalarına ilişkin gösterge niteliğindeki MSCI EM endeksi ise yüzde 23 getiri sağladı.

"KAR SATIŞLARI YAŞANABİLİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt, "Gelişmekte olan ülkelere fon akışı yıl başından bu yana devam ediyor. Özellikle yüksek getiri arayışı içerisindeki fonlar daha yüksek faiz veren ülkeleri tercih ediyorlar. Bu durumdan haliyle yurt içi piyasalar pozitif yönde etkileniyor. Tabii küresel ölçekte risk alma iştahı da bir hayli yüksek. Bu sayede riskli varlık statüsünde bulunan hisse senedi endeksleri rağbet görüyor." dedi.

Ümüt, teknik olarak 108.600 seviyeleri ile yeni rekorları test eden BIST 100 endeksinde bir miktar kâr satışı izlediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Özellikle 109.500-110.000 bölgesi kısa vadede kritik bir eşik. Bu seviyelere yaklaşmasının ardından kâr satışlarının gerçekleşmesi normal. Kısa vadede 110.000 üzeri fiyatlamalar için yerel ya da küresel yeni bir hikayenin oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdilik 107.500 desteğinin aşağı yönde geçilmesi kâr satışlarını tetikleyebilir. Bu durumda 107.000 ara desteğini takip etsek de 106.000-105.500 bölgesine kadar gevşemenin görülebileceğini düşünüyorum."