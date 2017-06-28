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Şekersiz çay içen müşterilerine kahve ikram ediyor

Diyarbakır’da bir kafe şekersiz çay isteyen müşterilerine kahve ikramında bulunuyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:51
Şekersiz çay içen müşterilerine kahve ikram ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Güneş Plaza altında faaliyet yürüten Güneş Kafe müşterilerinin sağlığını düşünerek bir uygulamaya imza attı. Kafe işletmecisi Kadri Taş tarafından başlatılan uygulama ile kafede çay isteyip, şekersiz içen müşterilere ücretsiz kahve ikramı yapılıyor. 5-6 yıldan bu yana şekersiz çay içilmesine dikkat çektiğini belirten Taş, şekerli çay içen vatandaşların şekerin zararları hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini savunarak, böyle bir uygulamaya başladıklarını söyledi. Bilinçlenmenin bir toplumdan birden olmayacağını belirten Taş, kendi çaplarında bir uygulama ile bu bilinci topluma empoze etmek istediklerini söyledi. Şekerin zararları konusunda yapılan araştırmalarda şeker kullanımının birçok hastalığın tetikçisi olduğunu da sözlerine ekleyen Taş, “Şeker kullanımı diş çürümesi başta olmak üzere, obezite, diyabet, kalp ve dolaşım hastalıkları, böbrek taşları, kanser, hipertansiyon, felç, ülser, astım, romatizma, kronik yorgunluk sendromu ve kemik erimesine neden oluyor. Kan dolaşımıyla vücudun her tarafına taşınan şeker özellikle de göbek, kalçalar, göğüsler ve bacağın üst kısmında toplanıyor. Bu bölgeler de dolduğunda, yağ asitleri kalp ve böbrek gibi aktif organlara dağılıyor. Bu organlar gittikçe yavaşlıyor ve sonuçta dokuları bozularak yağa dönüşüyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor. Vücut soğuk, sıcak veya mikroplara karşı koyamıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığının da şekere el attığını belirten Taş, bakanlık tarafından kafe ve restoranlarda çayın tek şekerle servis edilmesi için talimat verdiğini söyledi. Bir kesme şekerin 20 kalori olduğu düşünüldüğünde şekerin de en az sigara kadar zararlı olduğunu da sözlerine ekleyen Taş, müşterileriyle bu konuyu da uzun uzun konuşarak anlatıyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:51
  1. Diyarbakır
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Yenişehir
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