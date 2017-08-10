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Şekere alternatif çözüm geliyor!

Trabzon'da şekere alternatif bitki üretim denemesi için çalışmalar devam ediyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:02
Şekere alternatif çözüm geliyor!

Orman Bölge Müdürü Döngez, Of ilçesindeki fidanlıkta çelikleme yöntemiyle ilk etapta 5 bin şeker otu üretim denemesi yaptıklarını belirterek "Başarı sağladığında büyük bir pazar oluşacağına inanıyoruz" dedi.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, Of ilçesindeki fidanlıkta çelikleme yöntemiyle ilk etapta 5 bin şeker otu üretim denemesi yaptıklarını, üretimde başarı sağlandığı takdirde yöre halkı için paha biçilemez yeni ve büyük bir pazar oluşacağına inandığını bildirdi.

Döngez, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda adına sıkça rastlanılan ve şeker otu olarak bilinen stevia bitkisinin üretimi için çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bitkinin ana vatanının Güney Amerika olduğunu vurgulayan Döngez, şu değerlendirmede bulundu:

"Bitkinin tatlandırıcı etkisinin yapraklarındaki doğal özlerde gizli olduğu ve bu özler sayesinde stevia yapraklarının şekerden 300 kat daha tatlı olduğu belirtiliyor. Stevia bitkisinin özünü oluşturan Reb A, kendiliğinden tatlı olduğu için kalori ve karbonhidrat içermiyor. Bu sayede sıcak ve soğuk tüm içeceklerde, kek gibi tatlı tariflerinde şeker yerine kullanılabilecek sağlıklı bir alternatif olduğu öne sürülüyor. Şekerin tadından mahrum kalmadan kalorisinden uzak durmak isteyenler için ideal, güvenilir ve en önemlisi bitkisel bir alternatif olarak şekerin yerini alması muhtemel görülüyor."

Çalışmalar kapsamında yaklaşık iki ay önce Of ilçesindeki fidanlıkta şeker otu bitkisinden parça alınarak köklendirme işlemi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Döngez, çelikleme adı verilen bu yöntemle ilk etapta 5 bin şeker otu üretim denemesi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Üretimde başarı sağlandığı takdirde yöre halkı için paha biçilemez yeni ve büyük bir pazar oluşacağına inandığını belirten Döngez, deneme çalışmaları sonucundaki duruma göre değerlendirme yapacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:02
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