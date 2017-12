Şekerde ithalat tartışması başladı

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 17 aydır fiili olarak işlemeyen Şeker Kurumu kapatılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlanırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kararı değerlendiren Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK), “Bakanlık bünyesine alınması ile geçiş sürecine altı ay süre verilmesi ve belirsizlikler sonucunda şeker sektöründe ciddi boşluk oluşturuyor” açıklamasında bulundu. C şekeri ihtiyacının karşılanmasında yerli üretime dikkat çeken PANKOBİRLİK, Ekonomi Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

BAKANLIĞA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR!

C şekerinin imalatçı/ihracatçıların C şeker taleplerinin öncelikli olarak yerli üretimden karşılanması büyük önem arz etmekte ve sektörün rahatlatılması, yerli üretimin desteklenmesi ve ülkemizin döviz kaybının önlenmesi açısından Ekonomi Bakanlığına önemli görev düştüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

TARAFLARIN LEHİNE OLUR

“2017/2018 pazarlama yılında imalatçı/ihracatçıların; ihraç ürünün üretimi için gerekli olan fiyat ve/veya kalitedeki yaklaşık 250 bin ton C şeker taleplerinin yurt içinden karşılanması mümkün olacaktır. Bu nedenle talebimiz, daha önceki yıllarda olduğu gibi C şekeri teminine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinde; dahilde işleme rejimi tebliği ve/veya tarım ürünlerine ilişkin dahilde işleme rejimi genelgesini içeren mevzuatta bir düzenleme yapılarak öncelikli yurt içi alım şartının getirilmesi, yurt içindeki şeker fabrikalarından C şekeri temin imkânı kalmadığı hallerde ancak ithalat ile karşılanmasıdır. Bu yöndeki talebimizin ülkemiz ve tüm tarafların lehine olacağına inanıyoruz.”

“Döviz kaybına neden olur”

PANKOBİRLİK açıklamasında, 2016/2017 yılı kotaları esas alınarak yapılan 2.650.000 ton A kotası şeker üretimi yanında yaklaşık 300 bin ton C şekeri üretimi de gerçekleştireceğinin altı çizilerek, şöyle denildi; “2017/2018 pazarlama döneminde de C şekeri ihtiyacının bu civarda gerçekleşeceği beklenmektedir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan C şekeri ihtiyacı fazlasıyla yerli üretimle karşılanacak düzeyde olup, şeker üretimine gerek duyulmayacaktır. Bununla birlikte gıda sanayicileri dünya borsa fiyatlarından C şekeri talebinde bulunmakta ve yerli üretim C şekeri fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olduğu gerekçesiyle ithal C şekeri talebinde bulunmaktadırlar. Bu durum ülkemiz açısından döviz kaybına neden olmaktadır. 25 Aralık 2017 itibarıyla 386,9 $/ton olan Londra şeker borsa fiyatlarının yükseliş trendinde olması yanında güncel fiyatlardan C şekerinin navlun dahil gıda sanayicilerine maliyeti yaklaşık 500 $/ton olacaktır. Bu maliyeti de mevcut dolar kuru ile hesaplayacak olursak yaklaşık kg maliyeti 2 TL’ye karşılık gelmektedir. Şeker sanayimiz bu fiyatlardan gıda sanayicilerinin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak ve ithalata gerek duyulmayacaktır.”