"Şeker yüklemesi, çocukları obez yapıyor"

Münübe Yılmaz

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, hamileliğinde şeker yüklemesi yapan veya şekerli içecek tüketen annelerin ilkokuldaki çocuklarının, şeker yüklemesi yapmayan annelerin çocuklarından daha kilolu olduğu ortaya koyuldu. Pediatrics dergisinde yayınlanan makalede, hamile bir kadının tükettiği yiyeceklerin, doğacak çocuğunun sağlığına büyük oranda etki ettiğine yer verilirken, gebelikte alınan şekerli yiyecek ve içeceklerin, çocukların ileriki yaşlarında obeziteye yakalanma ihtimalini artırdığı dile getirildi. Kanada'daki University of Manitoba'da yapılan çalışmayı yürüten Meghan Azad, bebeklerin erken gelişim döneminde yaşadıklarının uzun dönemli etkilerine vurgu yaparken, "Fetüsün metabolizması, kendisini kuşatan çevreye bir cevap geliştirir. Buna annenin beslenme şekli de dahildir" ifadesini kullandı. Bin 78 anne-çocuk çifti ile yapılan çalışmada, annelere, hamileliklerinin ilk 6 ayında soda, asitli içecek, meyve suyu ve su gibi içeceklerden hangisini daha fazla tükettiği sorulurken, anketlerde asitli içecek ve meyve suyu şekerli içecek kategorisinde sunuldu. Anket sonuçlarına göre, çalışmaya katılan kadınların yüzde 25'lik kısmının, gebelik döneminde şeker yüklemesi yaptırdığı veya şekerli içecekler tükettiğinden dolayı, dünyaya gelen çocuklarının da obez olduğu tespit edildi.