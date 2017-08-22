Şeker kutusunda Extacy'ye jandarma engeli

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, T.D. isimli şahsın yurt dışından temin ettiği uyarıcı maddeyi İstanbul İli genelinde torbacılara dağıtacağı ve ardından da lüks eğlence mekanları, otel ve çevresinde torbacılar tarafından piyasaya sunulacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine yaklaşık (1) ay boyunca şüpheliyi takibe alan ekipler, (Ö.P.) isimli şahsa ait Beyoğlu İlçesinde bulunan bir otele baskın düzenledi.

Hapların Üzerine Lüks Araçların Amblemlerini Bastılar

Evde yapılan aramada hapları etki düzeyine göre üzerine bastıkları lüks araçlara ait amblem ve isimlerle sınıflandırdıkları, kamuoyunda bilinen bu markaları görüşmelerinde şifre olarak kullandıkları tespit edilen (80.624) adet uyarıcı madde Extacy ele geçirildi.

Şekerleme Kutularında Uyuşturucu

Şüphelilerin uyarıcı maddeleri dağıtırken şekerleme kutularına koydukları, bu yolla olası bir kontrol ve aramalardan kurtulmaya çalıştıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen T.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.