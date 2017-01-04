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Şeker komasının nedenleri nelerdir?

İnsülin, akciğer enfeksiyonu, grip, bademcik iltihabı ve ishal şeker komasının nedenleridir.

Şeker yükselmesi belirtileri nelerdir?

- Aşırı susama

- Kalp çarpıntısı

- Baş ve karın ağrısı

- İdrar artışı

- Sık tuvalete çıkma

- Halsizlik

- Bulanık görme

- Konsantrasyon bozukluğu

- Sinirlilik hali

- Huzursuzluk

Şeker düşüklüğünün belirtileri nelerdir?

- Çarpıntı

- Terleme

- Huzursuzluk

- Karın ağrısı

- Mide bulantısı

- Kusma

- Şeker yeme isteği

- Titreme

Şeker koması nasıl tedavi edilir?

Şeker koması durumunda hasta mutlaka hastaneye götürülmelidir. Burada kişiye serum ile birlikte sıvı verilir. Bunun yanında elektrolit, tansiyon ve kalp ritminin düzeltilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

- Şeker komasına giren hastaya su içirilmemeli

- Hasta bilinçsiz kişiler tarafından taşınmamalı

- Mutlaka ambulans çağırılmalı

Şeker komasından nasıl korunulur?

Şeker hastalarının ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gereklidir. Ayrıca sorunun düzenli olarak takibi yapılmalıdır. Şeker hastalığının ihmal edilmesi ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Bunların dışında:

- Bol su içilmeli

- İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı

- Uykusuz kalınmamalı

- Düzenli egzersiz yapılmalı

- Kahve tüketimi azaltılmalı

- Stresten uzak durulmalı

Tatlı krizinin geçiren besinler

- Ayçekirdeği

- Yulaf

- Tatlı patates

- Tarçın

- Badem