Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?
- Sık idrara çıkma
- Fazla susama,
- Bulanık görme,
- Mide bulantısı
- Halsizlik
- Kilo kaybı
- Bitkinlik
- Baş ağrısı
- Ellerde titreme
- Görme bozukluğu
- Soğuk terleme
- Kas ağrıları
- Baş dönmesi
- Uykusuzluk
- Unutkanlık
- Acıkma hissi
- Kuru ve kaşıntılı deri
- Sık idrara çıkma
- Yaraların geç iyileşmesi
Şeker hastalığı kimlerde görülür?
Ailesinde şeker hastası olanlarda, yaşlı kişilerde, fazla kilosu bulunanlarda, kandaki yağ miktarı fazla olanlarda, hareketsiz bir yaşam tarzı sürenlerde, hızlı yemek yiyenlerde ve yüksek tansiyonu bulunanlarda şeker hastalığı görülür.
Şeker hastalığının çeşitleri nelerdir?
Tip 1 şeker hastalığı
Pankreasta insülin yapan beta hücreler hasarlanır veya insülin yapımını engelleyecek hastalıklar oluşursa tip 1 şeker hastalığı ortaya çıkar. Bu rahatsızlık kısa bir süre içerisinde kendisini belli etmekle birlikte üç tane bulgusu mevcuttur. Bunlar:
- Kandaki şeker(glukoz) miktarı artar
- Karaciğerde enerji ve kolesterol yapımı için yağ kullanımı artar
- Vücut proteinleri azalır
Tip 2 şeker hastalığı
İnsülinin etki gösterememesinden kaynaklanan tip 2 şeker hastalığı genellikle 40 yaş kişilerde görülür.
Şeker hastalığı nasıl teşhis edilir?
İdrarda şeker kaybının fazla olması, kan şekeri düzeyinin tespit edilmesi, glukoz tolerans testi (GTT) ve soluğun aseton kokması hastalığın teşhisinde yardımcı olmaktadır.
Şeker hastalığı nasıl tedavi edilir?
Şeker hastalığı yaşam boyu tedavi gerektirir. Bu sebeple:
- Doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı
- Dengeli beslenilmeli
- Düzenli olarak spor yapılmalı
- Kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır.