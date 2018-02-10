Şeker fabrikaları ve pancar misak-ı millimizdir

ÇINAR DEMİR/ANKARA “Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası olarak bugün hem insani hem de toplumsal boyutuyla sosyo-ekonomik dengeler üzerine kurulmuş şeker fabrikalarımızın varlığını sürdürmesi noktasında stratejik bir döneme girmiş bulunmaktayız” diyen Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, “Ülkemizin içinden geçtiği ve küresel dünyaya karşı adeta bir milli varoluş için aidiyet duruşunun sergilendiği bu günlerde zamanları ve mekanları aşan bir millet olarak ülkemize yönelik operasyonlara karşı batıl bataklıkları kurutmak üzere önemli bir mücadele vermekteyiz. Söylendiğinde kulaklarımızın pasını alan, ‘Millilik ve Yerlilik’ vurgusuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan ülkemizde özellikle savunma sanayimizin yerli ve milli üretim gücünün Afrin Zeydindalı operasyonuyla başarıyla tescil edilmesinin de ayrı bir heyecan ve gururu yaşamaktayız” açıklaması yaptı.

STRATEJİK ÜRÜN

“Şeker pancarı, bu ülkenin topraklarında Türk’ün, Kürt’ün, Laz’ın, Çerkez’in alın teriyle geliştirilip, tasarlanan ve üretilen stratejik bir üründür. Şeker fabrikalarımız bizim Misak-ı Millimizdir” ifadelerini kullanan Şeker-İş Genel Başkanı Gök, şunları söyledi: “Akıl gücü ve azmimizle ayak bağı olan ve ülkemizi adeta bünye felcine sokmaya çalışanlara karşı her türlü mücadeleyi sergileyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, her türlü yanlış ile mücadelede nasıl asla tereddüt etmeden yollara düştüyse bu konuda şer odaklarına karşı şeker sektörüne de öncülük edeceğine yürekten inanıyoruz. Ülkemizde zehir etkisi yaratan, başta Nişasta Bazlı Şeker sektörü olmak üzere para hırsını ülke menfaatlerinin önüne geçirenlere karşı ortak mücadele verilmesinin zamanı gelmiştir”

İsa Gök, 2016/2017 pazarlama yılında da Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 250 bin tonluk şeker ithalatı yapıldığını hatırlatıp, “Bu ithalat, ülkemizden 144 milyon ABD Dolarının (550 milyon TL) yurtdışına transferine neden oldu. Sözkonusu istenmeyen durum ayrıca topraklarımızda; 420 bin dekar alanda pancar tarımının yapılamamasına, 600 bin ton küspe kaybının oluşmasına, 100 bin ton melas kaybına neden olmasına, 40 bin ton et açığına sebebiyet vermesine, 40 bin istihdam kaybına, 600 milyon TL milli ekonomide kaybın oluşmasına yol açmıştır” dedi.