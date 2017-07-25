Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehzadelere estetik aydınlatma

Şehzadeler Belediyesi tarafından şehre ayrı bir estetik katan dekoratif aydınlatma çalışmaları halkın büyük beğenisini topluyor. İlk olarak Dr. Sadık Ahmet (Kuyumcular) Caddesinde başlatılan aydınlatma çalışmaları esnaf yoğunluğunun olduğu sokaklar ve ana arterlerde devam ediyor.

25 Temmuz 2017 Salı 22:09
Şehzadelere estetik aydınlatma

Şehzadeler Belediyesinin, ilçe genelinde başlattığı Dekoratif aydınlatma direği montaj çalışmaları devam ediyor. Şehzadeler ’de ilk olarak Dr. Sadık Ahmet (Kuyumcular) Caddesinde başlayan aydınlatma çalışmaları vatandaşların beğenisini almasıyla birlikte, esnaf yoğunluğunun olduğu cadde ve ana arterlerde devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışma ile Şehzadeler’ in cadde ve sokaklarına toplamda 972 adet dekoratif aydınlatma direği montajı gerçekleştirildiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın faydasına olacak projelerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu bağlamda Şehzadeler’ de ilk olarak Dr. Sadık Ahmet Caddesinde başlattığımız aydınlatma çalışmamız vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. Bu aydınlatma çalışmalarının başka sokaklarda yapılması talepleri çoğalınca belediyemize bağlı ekiplerimiz Şehzadelerimiz’ de esnaf yoğunluğunun olduğu sokaklar, caddeler ve ana arterlerde dekoratif aydınlatma direği montajı çalışmasına başladılar. Ekiplerimiz bugüne kadar yapmış oldukları çalışma ile ilçemiz genelinde 972 adet dekoratif aydınlatma direği montajını gerçekleştirdiler. İlçemizin sokakları ve caddeleri geceleri rengârenk oluyor. Gece geç vakitte sokaklara çıkan vatandaşlarımız artık daha aydınlık sokaklarda yürümenin keyfini yaşıyor. Bu konuda da hem esnaflarımızdan hem de vatandaşlarımızdan birçok olumlu tepki alıyoruz. Buda bizleri son derece mutlu ediyor. Bu çalışmalarımızı dönem dönem devam ettirerek ihtiyaç duyulan sokaklar ve caddeleri aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 22:09
  1. Şehzadeler Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avladığı koca inekle gezintiye çıkan timsah!
    1. Avladığı koca inekle gezintiye çıkan..
    2. Hepsi bugünkü çatışmalarda öldü
    3. İngiliz basını çıldırdı: Türkiye'yi..
    4. Suriye rejimine ait uçak düşürüldü
    5. Dünyanın en güzel çarşısına İSKİ eli
    6. Kudüs için Saraçhane'ye davet
    7. Şehzadelere estetik aydınlatma
    8. Peugeot'nun ikinci İpek Yolu zaferi
    9. Lucescu bombasını patlatıyor!..
    10. Turkcell, ASELSAN’ın geliştirdiği..
    11. Caner Taslaman'ın iddiası fos çıktı!
    12. Büyükşehir’den bir ilçe otogarı da..
    13. İstinye Üniversitesi büyüyor
    14. Büyükşehir basın çalışanlarını ağırladı
    15. 12 DAEŞ'li tutuklandı
    16. Milli gururumuz 20 bin saati tamamladı
    17. Türkmen birlikler Lazkiye'yi vuruyor
    18. PYD'nin döşediği EYP infilak etti: 2..
    19. ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    20. Trump'ın o iddiasına Ukrayna'dan cevap!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...