Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehzadeler’de ova yollarında hummalı çalışma

Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar çiftçiye ciddi destekler sağlayan Şehzadeler Belediyesinin, destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler’de yaşayan çiftçilerin hasat sezonu başlaması nedeni ile ova yollarında hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında toplamda 350 kilometrelik ova yolu bakımı yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimize olan desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:59
Şehzadeler’de ova yollarında hummalı çalışma

Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı ova yolu düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılı, hasat sezonunda 350 kilometrelik ova yolu bakımı yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimize olan desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılında göreve geldiğimizden bu yana çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, ürettiği ürünleri pazarlara daha hızlı bir şekilde ulaştırmalarını sağlamak için başlattığımız ova yolları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin 2017 yılında hava şartlarının düzelmesi ile birlikte başlattığı ova yolu çalışmalarında bugüne kadar 350 kilometrelik ova yolunda düzenleme çalışması yaptı. Hasat sezonunda olmamız nedeniyle ova yollarında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Karayenice Mahallemizde çalışan ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlattığımız ova yolu düzenleme çalışmalarımızda bugüne kadar 2 bin 850 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:59
  1. Faruk Çelik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu
    1. İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet..
    2. Barselona polisinden Türklere teşekkür
    3. Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı
    4. Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve..
    5. Aile hekimlerine güvenlik kamerası..
    6. Yenişehir Belediyesi’nden lojman
    7. Barcelona saldırısına 4 gözaltı
    8. Diyarbakır’da rehabilitasyon..
    9. Barcelona’daki saldırının ardından 7..
    10. Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig
    11. Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..
    12. Burhaniye’de öğrencilerin hatim coşkusu
    13. Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök..
    14. Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı’da
    15. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın,..
    16. Iğdır Devlet Hastanesinden toplu..
    17. Bafra’da kaza: 2 yaralı
    18. “Kreşin müdürü için gözaltı talimatı..
    19. Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde..
    20. Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve..
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki