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Şehzadeler’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak yıkama ve çöp konteynerlerini dezenfekte etme çalışmalarına devam ediyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:25
Şehzadeler’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Şehzadeler Belediyesi, yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçmek amacıyla başlattığı temizlik çalışması vatandaşların da takdirini topladı. Mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini tek tek temizleyen ekipler, sokakları da yıkadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların ve çoğalan bakterilerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başlattığımız çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Manisa’da ilk olarak belediyemiz tarafından kullanılan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımız her gün aralıksız bir şekilde mahallelerimizde yıkama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmamız yaz ayları boyunca devam edecektir" dedi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:25
  1. Manisa
  2. Faruk Çelik
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