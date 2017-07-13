Şehzadeler yeni girişimcileri yetiştirmeye devam ediyor

Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar 8 farklı kursta 200 kursiyerin eğitim aldığını ifade eden Başkan Çelik 195 girişimcinin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Şehzadeler Belediyesi 2015 yılında başlattığı girişimcilik kurslarının 8.’nci dönemi tamamlandı. 2017 yılı içerisinde 4 ve 5.’nci dönem kurslarına katılan girişimciler, girişimcilik sertifikalarını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ ten aldılar. Belediye Başkanlık Makamında düzenlenen sertifika törenine Başkan Çelik’in yanı sıra İŞKUR Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş ve kursiyerler katıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak girişimci ruhları önemsediklerini ifade eden Başkan Çelik “Şehzadeler Belediyemizin koordinesinde, İŞKUR ve KOSGEB iş birliği ile 2017 yılı içerisinde 4 ve 5.’nci etabını düzenlediğimiz kurslarımızın sertifikalarını bugün girişimcilerimize dağıtıyoruz. Bu kurslarımızı başarı ile tamamlayan tüm girişimci arkadaşlarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün sertifika alan hemşerilerimizin güzel işlere imza atmalarını temenni ediyorum. Bugüne kadar açmış olduğumuz bu kurslar neticesinde 8 girişimci kardeşlerimiz, KOSGEB imkânlarından faydalanarak kendi işyerlerini açtılar. Bunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu sayını daha da artmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesi adına girişimcilik ruhunun son derece önemli olduğuna inanıyorum. Sertifika almaya hak kazanmış olan girişimcilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

“GİRİŞİMCİ FİKİRLER ŞEHZADELER’DE BULUŞUYOR”

Şehzadeler Belediyesinin koordinesiyle Manisalı girişimci fikirlerin Şehzadeler’ de düzenlenen kurslarda bir araya geldiğini ifade eden İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş “Şehzadeler Belediyesi ile bugüne kadar toplamda 5 girişimcilik kursu düzenledik. Düzenlediğimiz bu eğitimleri 195 girişimcimiz başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Bu tür organizasyonlarla girişimcilik ruhuna ait olan vatandaşlarımızı bir araya toplayan Şehzadeler Belediyemize çok teşekkür ediyorum ”dedi.