Şehzadeler Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi

Her yıl yüzme kurslarına yoğun bir talep olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yaz Spor Okulları’nın önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceklerini söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin Yaz Spor Okulları kapsamında açılan Yüzme ve basketbol kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti. Yapılan ziyarette Başkan Çelik’ e, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Şehzadeler Halk Eğitim Müdürü Mehmet Kanca’ da eşlik etti. Yaz Spor okullarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme ve basketbol kurslarına öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl özellikle yüzme kursuna 363 öğrencimiz katılmıştır. Öğrencilerimiz haftanın üç günü farklı saatlerde uzman hocalar eşliğinde yüzmeyi öğreniyorlar. Kurslara katılan öğrencilerimiz iyi derece de yüzmeyi öğrendiler. Kursların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımız ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Tüm kurslarımızda olduğu gibi yüzme kurslarında da eğitmen desteği sağlayan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Spor etkinlikleri ve kursların gerçekleştirilmesi noktasında büyük emekler sarf eden Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Ali Özyiğit ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını güvenerek bizlere emanet eden ailelerimize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de kurslarımıza katılan değerli öğrenci kardeşlerimize ediyor, başarılar diliyorum. Belediye olarak her yıl düzenlediğimiz, Yaz Spor Okullarımızı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” dedi.