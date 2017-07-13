'Şehzadeler Şehri' ekoparkına kavuşuyor

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü "şehzadeler şehri" olarak da bilinen Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince hayata geçirilen ekopark büyük oranda tamamlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla bir süre önce Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde temeli atılan proje kapsamında, 12 bin 300 metrekare üzerinde, endemik bitki türleri, yalın ayak yürüyüş yolları, arı oteli, ağaç ev, biyolojik mini göletler, dinlenme birimleri ve çocuk oyun sahalarının da bulunduğu çeşitli donatı alanları oluşturuluyor.

Yaklaşık 1 milyon 440 bin lira maliyetle tamamlanması öngörülen proje kapsamında, bölgenin turizmde daha da ön plana çıkartılarak, sosyal ve doğal yaşam alanlarının artırılması hedefleniyor.

Trabzon'un bitki müzesine sahip ilk parkı

Proje ile endemik bitki türlerinin de korunacağını belirten Genç, projenin bitirilmesiyle Ekopark'ın Trabzon'un bitki müzesine sahip ilk parkı olacağını da kaydetti.

Belediye Başkanı Genç, projenin tamamlanması ile ekoparkın her yaş grubuna hitap edeceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Ekopark sayesinde vatandaşlarımızın yeşille, çocuklarımızın da toprak ve tabiatla buluşacakları, aileleriyle de keyifli vakit geçirmelerinin sağlanacağı çok güzel sosyal donatı alanları oluşuyor. Endemik bitki türleri, yalın ayak yürüyüş yolları, arı oteli, ağaç ev, biyolojik mini göletler, dinlenme birimleri, çocuk oyun sahaları ile dikkati çeken projemiz, yaşlı, genç herkes için cazibe merkezi olacak. Ağaçların arasında inşa ettiğimiz ve yüksekliği ağaçların yarı boyuna kadar ulaşan yürüyüş yolu da şehrimiz için bir ilk olacak."