Şehzadeler’ in Engelsiz Parklar projesine İyi Yönetim ödülü

Şehzadeler Belediyesi, Şehzade Parkları Hayat Bulsun, Engelsiz Olsun projesi ile Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM)’ in bu yıl 3.sünü düzenlediği Etkin Belediye Proje yarışmasında İyi yönetim Projeleri kapsamında ne iyi proje ödülünü aldı. Ankara’ da düzenlenen törene katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’ da ilk olarak Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz park projelerinin Türkiye genelinde düzenlenen bir proje yarışmasında dereceye girmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Şehzadeler Belediyesi olarak yenilikçi projelerin öncüsü olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çelik “Göreve geldiğimiz ilk yıl itibarı ile Manisa’ da ilk olarak başlatmış olduğumuz engelsiz park projelerimizin bugün çok şükür meyvelerini topluyoruz. Mahalli İdareler araştırma ve Geliştirme Merkezinin Türkiye çapında düzenlemiş olduğu Etkin Belediye Proje Yarışmasında Belediyemizin Şehzadeler’ de Parklar Hayat Bulsun Engelsiz Olsun projesi en iyi proje ödülünü almıştır. Belediyemizin almış olduğu bu proje de engelli çocuklarımız için ne denli önemli ve güzle bir projeyi hayata geçirdiğimizi bir kez daha görmüş olduk. Türkiye genelinde 76 Belediyenin toplamda 137 proje ile katıldığı bu Etkin Belediye Proje Yarışmasında yeni kurulan bir belediye olarak Şehzadeler Belediyesinin ödül alması bizler adına ayrıca büyük bir guru ve sevinç kaynağıdır. MİARGEM’ in düzenlemiş olduğu Etkin Belediye Proje Yarışmasına Çevre ve Altyapı projeleri, İyi Yönetim projeleri, Sosyal-Ekonomik ve Kültürel projeler ve Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına yönelik projeler konulu 4 farklı branşta katılan her bir belediye sunmuş olduğu iddialı projelerle bizlerinde büyük beğenisini kazanmıştır. Ancak 76 Belediyenin 137 proje ile katılmış olduğu yarışmada Şehzadeler Belediyesi olarak bizim Şehzade Parkları Hayat Bulsun, Engelsiz Olsun projemiz İyi Yönetim Projeler başlığında en iyi proje ödülünü alması bizleri çok mutlu etmiştir. Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın faydasına olacak yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şehzade Parkları Hayat Bulsun, Engelsiz Olsun projemizde emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Ankara’ da düzenlenen ödül törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler’ de katıldı. Genel Başkanlığını Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Halil Memiş’ in yaptığı MİARGEM’ in düzenlediği ödül töreninde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e ödülünü törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz takdim etti.