Şehzadeler hayırseverleri aynı sofrada buluşturdu

Hayırseverlere destekleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Çelik, iftar sofralarına destek veren hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, düzenlenen kahvaltı programında, geçtiğimiz ramazan ayı boyunca, Şehzadeler’ de kurulan iftar sofralarına katkı sağlayan hayırsever vatandaşları ağırladı. Düzenlenen kahvaltı programına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve hayırseverler katıldı. Şehzadeler Belediyesinin ramazan ayı boyunca Şehzadeler ‘de kurulan iftar sofralarında 60 bin’ e yakın vatandaşı aynı sofrada buluşturduklarını ifade eden Başkan Çelik “Büyüklerimiz marifet, iltifata tabidir diye bir söz söylerler. Bu noktada bizim toplumumuzun bir eksiği var. Eksiklikleri, talep ve şikâyetleri her zaman iletiriz, ancak teşekkürleri iletme ve minnetlerimizi ifade etme noktasında henüz yeterli bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Bugün sadece siz hayırseverlerimize teşekkür etmek, aynı sofrayı paylaşmak için bir araya geldik. Raman ayı boyunca çok büyük etkinliklerimiz, programlarımız oldu. Şehzadeler ’de göreve geldikten sonra 4.Ramazanı yaşadık. Biz istedik ki ramazan 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda, belli bir seviyeye ve belli makamlara gelmiş olan insanların bir araya gelip konuştuğu etkinliklerle ihya edilmesin. Ramazanlar bizim inanç birliğimizi, paylaşma ruhumuzu ve kardeşliğimizi temsil ediyor. Bu yüzden ramazan Şehzadelerimizde ruhuna uygun olarak yaşansın istedik. 4 yıldan bu yana da Şehzadelerimizin Mahallelerinde, Meydanlarında ve Cumhuriyet Meydanında 10 binlerce vatandaşımız ile iftar sofralarında bir araya gelerek bu birlikteliğimizi, kardeşlik ve yardımlaşmamızı pekiştirerek ortaya koymuş olduk. Bu yılda ramazan ayı boyunca yaklaşık 60 bin vatandaşımız ile iftar sofralarında bir araya geldik. Şehzadeler Belediyesi olarak kurduğumuz iftar sofralarında her kesimden vatandaşımızı bir araya getiriyoruz. Bu vesile ile birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi de pekiştirmiş oluyoruz. Bu yılki iftar sofralarımıza çok değerli hayırseverlerimiz olarak, sizler gerek tüzel kişilikler, gerekse de şahsi olarak destekler verdiniz. Allah hepinizin hayırlarını kabul etsin. Allah hayrınızı kabul etsin. Sizler hayır yaptınız bizler vesile olmuş olduk, halkımızla hayırseverlerimiz arasında bir gönül köprüsü kurmuş olduk. Allah sizin ekonominize bereket versin, başta Sayın Valimiz olmak üzere katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İFTAR SOFRALARI HER PROFİLDEN İNSANI BİR ARAYA GETİRİYOR”

Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanında kurulan iftar sofrasında yaşanan hareketliliği her gün görme fırsatı bulduğunu belirten Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer “Bu sene biliyorsunuz Şehzadeler Belediye Başkanlığımızın toplu iftar mekanı, geçen sene olduğu gibi tam Valiliğin önüydü. Ben de genellikle yarım saat kala iftara ancak çıkabildim daireden. Bu ambiyansı her gün 30 gün boyunca neredeyse müşahede etme fırsatım oldu. Oradaki insanların bekleyişini, gözlerinin içindeki pırıltıyı, o minnet duygusunu, farklı profilde insanları gördüm. Bu hayrı yapan ve bu hayra vesile olan insanları da her gün orada büyük bir minnetle, daha çok ta gıpta ile yad ettim. Sizler bu hayırları yaparken hiçbir şekilde teşekkür beklemiyordunuz, bundan eminim. Ancak hem bir güç almak, moral motivasyon arttırmak, başkalarına örnek olmak, aynı zamanda belki münferiden yapabileceğimiz hayırları böyle bir toplu organizasyonda birleştirerek bu topluma sunabilme fırsatını yakalamayı bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak manasında, hem bir nezaketin gereği, hem de belki amaca yönelik son derece uygun bir nitelik bu. Ancak modern hayatın ne yazık ki bizi, inancımızın bizim için istediği hayat tarzından alıp uzaklaştırılmasından kaynaklı çok ciddi deformasyonlar var, çok ciddi bozulmalar var. Ancak bizler inancımıza, geleneklerimize sahip çıkarken aynı zamanda bu amaç ve maksadı da yeniden tahakkuk ettirebilmek için Allah’a çok şükür yapmamız gerekenler konusunda ciddi arayış içerisindeyiz. Allah onlarınkini de kabul etsin hepimizinkiyle beraber. Ancak bir taraftan ramazan münasebetiyle birilerine iftar verme, birilerinin karnını doyurmak, kendi kazancından ihtiyacı olan insanlar için hayırda bulunma eylemiyle birlikte bir yerel yönetimin organizasyonuna el verdik. Böyle bir toplu organizasyonda sorumluluk alarak bu toplu organizasyonu desteklemek belki o hayrı yapmak kadar son derece kıymetli. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler ve sizler gibi insanlar var. İyi ki sizler biz farkında olsak ta, olmasak ta doğru noktaları tespit edip, elinizin vardığınca, gücünüzün yettiğince bir insan olmanın, Müslüman olmanın, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, bir Manisa hemşerisi olmanın sorumluluklarını hiç gocunmaksızın yerine getiriyorsunuz. Allah bu güzelliğimizi, bu birlikteliğimizi bozmasın. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından kahvaltı programına katılan hayırseverler teşekkür belgelerini Vali Güvençer, Kaymakam Çorumluoğlu ve Başkan Çelik’in elinden aldılar.