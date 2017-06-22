Şehzadeler ’de hizmetler tüm hızıyla devam ediyor

Her geçen gün yeni bir açılış ve temel atma gerçekleştiren Şehzadeler Belediyesi, ramazan ayı içerisinde yeni bir hizmetini daha halkın hizmetine sundu. 2.Anafartalar Mahallesinde yapımı tamamlanan Muhtarlık binası düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Düzenlenen açılış törenine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak Muhtarlara büyük bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik “Göreve geldiğimiz ilk zamanlarda değerli muhtarımız bizi ilk ziyaret ettiğinde 2. Anafartalar Mahallesinde bir Muhtarlık binası ihtiyacının olduğunu iletmişti. O dönemlerde Belediyemizin henüz bir binası bile yokken konuyu çözmek için çalışma yapacağımızı kendisine iletmiştim. Bugün hala daha kiralık binalarda hizmet vermemize rağmen, muhtarımıza Osmanlı – Selçuklu Mimarisinde güzel bir Muhtarlık binası yaptık. Bu güzel muhtarlık binamızın 2.Anafartlar mahallemizin sakinlerine ve Şehzadelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana muhtarlık binası olmayan muhtarlarımıza yeni muhtarlık binalarını yaptık. Binası olan muhtarlarımızın da binalarında gerekli yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın teknolojiyle buluşmasını sağladık. Muhtarlarımıza bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulunduk. Muhtarlarımız demokrasimizin kılcal damaları bizlerin çalışma ortakları ve mahalle halkının temsilcisidir. Bu neden Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar Muhtarlarımıza her zaman destek olduk. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“2.ANAFARTALAR YENİ BİR OKULA KAVUŞACAK”

2.Anafarlatar Mahallesine yeni bir okul kazandırmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu “Bu güzel ve şık muhtarlık binasının yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de mimari tarzıyla kendisini gösteren şık bir bina olmuş. 2.Anafartalar Mahallemize yeni bir okul kazandıracağız. Bu konuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah okulumuz tamamlandığında bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız tren yolunu geçmeye gerek kalmadan yeni yapacağımız bu okulda eğitim görecekler.