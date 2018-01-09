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Şehrin ortasında tek kurşunla vuruldu

Bulgaristan'da hükümete yakın iş adamı 49 yaşındaki Petar Hristov başkent Sofya'dabir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

09 Ocak 2018 Salı 19:34
Şehrin ortasında tek kurşunla vuruldu

İş adamının ayrıca, iktidar merkezi-sağ GERB partisinden üst düzey yetkililere yakın olduğu belirtildi.

Haberlere göre Hristov, şehrin zengin bir semti olan Manastırski Livadui'de ögle saatlerine doğru şirketinin önünde öldürüldü. Bazı yerel haberlerde ise işadamının evinin önünde göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi.

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Polisten henüz Hristov'un nasıl vurulduğuna ilişkin açıklama yapılmasa da, yerel haberlerde, bir keskin nişancının Hirstov’u tek kurşun ile vurduğu belirtildi. Şoförü tarafından hastaneye kaldırılan Hristov, buradaki müdahalelere karşın yarım içinde yaşamını yitirdi.

Bulgaristan Emniyet Genel Müdürü Hristo Terziyski, cinayetin çıkar çatışması nedeniyle işlenmiş olabileceğini belirtti.

Bulgar basında çıkan haberlere göre, Petar Hristov, mevcut Başbakan Boiko Borissov'un 2009-2013 yılları arasındaki ilk görev süresinde bir dizi kaçırma olayının ardındaki bir çetenin parçalanmasına yardım etti.

Olay, Başbakan Boiko Borissov'un resmi olarak Bulgaristan'ın altı aylık AB başkanlığı görevine atanacağı hafta gerçekleşti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:34
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