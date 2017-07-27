Şehri ele geçirir geçilmez başladılar...

Suriye'nin İdlib şehrinde insanların ihtiyaçlarını karşılaması için açılan araç tamiri ve kamyonet yapımı için kullanılan ''araba atölyesini''nin kapılarını Tahriruş Şam'ın medya kolu araladı. Görüntülerde özellike İdlib şartlarında kamyonet tarzı arazi araçları ve küçük bineklerin yapıldığı atölyeden görüntüler servis edildi.

Bombardımanlarda zarar gören araçlara kasa ve kaporta işçilikleri yapılarak araçlar İdlib kırsalının şartlarında kullanılması için dizayn ediliyor.

Tahrir'uş Şam öncülüğündeki Muhalifler aynı zamanda İdlib'teki altyapı çalışmalarınada oldukça önem veriyor. Şehrin içme suyu yapısı değişirken, bombardımanlar dolayısıyla içme suyu ve elektriğin ulaşmadığı bölgelere hizmet götürülmeye mücadele ediliyor.

ıslahahaber