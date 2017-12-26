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Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır?

Hanefi mezhebine göre sehiv secdesi, bir namazın kusurlu kılınması hâlinde, bu kusuru düzeltmek maksadı ile namazın sonunda son oturuşta yapılan secdedir.

26 Aralık 2017 Salı 21:46
Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır?

Hanefi mezhebine göre sehiv secdesi, bir namazın kusurlu kılınması hâlinde, bu kusuru düzeltmek maksadı ile namazın sonunda (son oturuşta Tahiyyatı okuduktan sonra) yapılan secdedir. Kusur genellikle namazda farzın te'hiri, vâciblerden birinin unutularak yapılmaması (terki), yahut sonraya bırakılması (te'hiri), yahut da vaktinden önce yapılması (takdimi) suretiyle ortaya çıkar. Namaz içinde bu yanlışlıklar hatırlanırsa namaz sonunda sehiv secdesi yapılır. Sehiv secdeleri vâcibdir.

Sehiv Secdesinin Yapılışı Nasıldır?

Son oturuşta Tehıyyât okunduktan sonra, imam olan kimse sadece sağ tarafına, yalnız kılan ise iki tarafına da selâm verir ve hemen ardından "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye varır.

İkinci secdeden sonra doğrulup oturur ve yeniden Tehıyyâtı, salâvat ve duaları okuyarak selâm verir.

Böylece sehiv secdesi yerine getirilmiş olur.

Namaz kılan kimse şayet selâm verdikten sonra yanıldığını hatırlarsa, yönünü kıbleden çevirmemiş ve henüz konuşmamış ise, sehiv secdesini yapabilir.

Fakat yerinden kalkmış, yönünü kıbleden çevirmiş veya konuşmuş ise, artık sehiv secdesi yapamaz. Namaz sahihtir, ancak sehiv secdesi yapılmadığı için sevabı noksandır.

Vâciblerden biri, terkedilirse namaz geçerli olur. Ancak vacibi terketmekten dolayı günah işlemiş olur.

Sehiv secdesi yapan imama iktida sahihtir.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 21:46
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  • Hasan Hasan 2 sa önce
    Yahu iyiki dinimizi sizden öğrenmiyoruz.hz ömer r.a dediği gibi ,dininizi nereden ve kimden öğrendiğinize dikkat edin yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. Şu yazmış olduğunuz yazınınsünnetten delilinizi yazarmisiniz. Bakalım hangi hadisde geçiyormuş. Görelim sizleri.
  • İsmail çavgaİsmail çavga3 sa önce
    Zatensayın Recep Tayyip Erdoğan Mustafa kemale uyarak bunları yapıyor. M. Kemal, atenyanlış yaptı. Hatta güçler ayrılığını birleştirmek istiyordu. Recep Tayyip Erdoğan da bunu yapmaya çalıştı. M. Kemal mitkendine bağlamıştı. Eeee... Erdoğan da aynısını yapıyor. Ne farkları var. Bizim için her ikisinde dikta rejimi peşindeler...

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