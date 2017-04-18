Şehitlerin helikopterde canlı yayın yaptıkları ortaya çıktı

Eklenme: 18 Nisan 2017, 21:40
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 21:40
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eyyy AKIT sorumlulari..ben size yilardir burdan yaziyorum. nöbette basilarak sehit olan, aracla giderken yuvarlanip sehit,,ve unun gibi düsen ucaklarda sehit olanlar hep faceebok yada telefon knusmasi yüzünden oluyor. Askeryedetelefon yasaklanmali. yada kisitlanmali. adam nöbette annesiyle konusuyor. sevgiliyle konusuyor. biz böyle adama nasil vatan teslim ederiz.Cevapla