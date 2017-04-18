% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Şehitlerin helikopterde canlı yayın yaptıkları ortaya çıktı

Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan polis Mesut Özdemir’in şehadet haberi Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki ailesine verildi. Şehit polisin, düşen helikopterde cep telefonu ile sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Eklenme: 18 Nisan 2017, 21:40
 
EtiketlerMesut Özdemirtuncelisosyal medyahelikopterşehitgaziantep
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 21:40
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

asim keksin

eyyy AKIT sorumlulari..ben size yilardir burdan yaziyorum. nöbette basilarak sehit olan, aracla giderken yuvarlanip sehit,,ve unun gibi düsen ucaklarda sehit olanlar hep faceebok yada telefon knusmasi yüzünden oluyor. Askeryedetelefon yasaklanmali. yada kisitlanmali. adam nöbette annesiyle konusuyor. sevgiliyle konusuyor. biz böyle adama nasil vatan teslim ederiz.

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?