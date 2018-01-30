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Şehitlerimize minnet borcumuzu ödeyemeyiz

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma hayrı dağıtılıyor.

30 Ocak 2018 Salı 15:38
Şehitlerimize minnet borcumuzu ödeyemeyiz

Merkez Efeler ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın 17 ilçesinde 30 bin vatandaşımıza dağıtılacak lokmalarla vatanı için canlarını veren şehitlerimiz bir kez daha anılacak. Lokma hayrına katılan vatandaşlar şehitlerimizin ruhuna dua ederken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize minnet duygusunu ifade etti.

Özlem Çerçioğlu “Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Karda kışta gözünü kırpmadan vatanını savunan askerlerimizin muzaffer olacaklarından şüphemiz yok. Dualarımız askerlerimizle” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:38
  1. Aydın
  2. lokma
  3. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
  4. Zeytin Dalı Harekatı
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